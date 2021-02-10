Египет продлил до конца апреля лицензии поставщиков мяса из России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Египет продлил до конца апреля 2021 года лицензии российских предприятий по производству мяса птицы и говядины на поставки продукции в эту страну без проведения их инспекции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире Управление ветеринарного карантина Генеральной организации ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет подтвердило продление срока действия лицензий российских предприятий по производству мясной продукции и субпродуктов, ранее аттестованных на поставки подконтрольных товаров в Египет, до конца апреля 2021 года без проведения их инспекции", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре пояснили, что по истечении этого периода и при сохранении нестабильной эпидемиологической ситуации в мире египетская сторона будет принимать решение о продлении экспортной лицензии российским производителям в индивидуальном порядке. В связи с этим ведомство рекомендует предприятиям осуществить поставки продукции до обозначенного срока для повышения вероятности продления лицензии в будущем.

Россельхознадзор также сообщил, что компетентные органы Египта заявили о намерении провести проверку российских экспортеров после отмены ограничений на проведение выездных мероприятий.