Калининград перешел на трубопроводный газ после возобновления транзита

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Газотранспортная система Калининградской области после возобновления транзита газа через Белоруссию и Литву перешла на штатный режим работы, переключившись на трубопроводный газ. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов.

Во вторник транзит газа в Калининград через Белоруссию и Литву был приостановлен по просьбе "Газпрома". В период приостановки транзита потребители газа в Калининградской области обеспечивались энергоносителем из подземного хранилища газа. В среду оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил о возобновлении транзита газа.

"Сегодня утром газотранспортная система, после успешно проведенных мероприятий, перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ", - сказал Рольбинов.

Все объекты потребители региона, включая объекты энергетики, перешли на работу от трубопрода, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства. По данным областных властей, остановка транзита на потребителях в регионе никак не отразилась.

Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. ПХГ в регионе организовано в уникальных солевых пластах, его объем на 2019 год составлял 174 млн кубометров, а к 2024 году должен увеличиться до 800 млн кубометров с перспективой дальнейшего роста.