Госдума упростила в I чтении использование болот для разведки и добычи полезных ископаемых

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на устранение избыточных требований об оформлении решений о предоставлении в пользование болот для целей разведки и добычи полезных ископаемых. Документ был инициирован правительством РФ.

Ранее, согласно Водному кодексу, использование болот (за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек) для разведки и добычи полезных ископаемых осуществлялось без предоставления данного водного объекта в пользование. Затем эта норма была исключена из Водного кодекса, что подразумевает необходимость оформления решений о предоставлении болот в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, говорится в пояснительной записке.

Разведка и добыча полезных ископаемых на болотах проводится на основании лицензии на пользование недрами в период до полугода, в то время как оформление решений влечет неоправданные временные и трудовые затраты уполномоченных органов госвласти, оформляющих разрешительную документацию на водопользование, и затраты водопользователей (оформление исходной, разрешительной документации, предоставление, рассмотрение ежеквартальной, ежегодной отчетности, хранение, обработка документации, информации), отмечают в кабмине.

Законопроектом предлагается отказаться от оформления болот в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий. К настоящему времени, согласно данным государственного водного реестра, действует 96 решений о предоставлении в пользование болот, выданных для разведки и добычи полезных ископаемых.

Законопроект не отменяет требований запрета загрязнения и засорения болот отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами, а также не вступает в противоречие с принципами рационального природопользования, поскольку предоставляемые для проведения указанных видов работ болота или их части подлежат обязательной рекультивации преимущественно путем обводнения и искусственного заболачивания, говорится в пояснительной записке.