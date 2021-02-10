Реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 0,3%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе 2021 года снизился на 0,3% по отношению к показателю за предыдущий месяц. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в январе не изменился по сравнению с декабрем. При этом курс рубля к евро опустился на 0,1% к декабрю.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.