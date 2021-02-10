Путин поручил кабмину и властям регионов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников

"Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", - поручил глава государства на совещании с членами кабинета министров, которое прошло в среду в режиме видеоконференции.

По мнению Путина, "современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста". "Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина", - указал президент.

"Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций. Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", - поставил задачу глава государства, признав, что предстоит "непростая работа".

Путин потребовал устранить проблемы с зарплатами бюджетников, указав, что выплаты должны быть прозрачными и справедливыми. "Нужно подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы [с зарплатами бюджетников]", - сказал глава государства.

Он признал, что "без проблем не бывает", но подчеркнул, что возникающие трудности необходимо "постоянно анализировать". "Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой", - заявил президент. Он уточнил, что "система контроля, мониторинга ситуации должна учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели".

Глава государства также поручил "отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений". "Мы применительно к высшей школе это уже делали. Не секрет, что разрыв здесь бывает очень внушительным, аккуратненько скажем. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле бывает так, что у одних густо, у других пусто", - констатировал Путин.

"Прошу вас еще раз в связи с имеющимся поводом посмотреть на всю поляну, связанную с заработными платами в бюджетной сфере", - сказал президент. Он обратил внимание на то, что о ситуации с зарплатами ему на недавнем заседании Совета по науке и образованию рассказала сотрудница одного из институтов Сибирского отделения Российской академии наук Анастасия Проскурина.

Глава государства также напомнил про свой майский указ 2012 года. "Его никто не отменял. Все его положения обязательны к исполнению. Прошу исходить именно из этого коллег и в правительстве, и в регионах страны", - предупредил Путин.