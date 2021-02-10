Путин: ни рубля из выделенных на первичное звено медицины не должно уйти на другие цели

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Ни один рубль из средств, выделенных на модернизацию первичного звена здравоохранения, не должен быть потрачен на иные цели. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Он напомнил, что в 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения в стране планируется потратить 90 млрд рублей, а в целом за пять лет - 550 млрд рублей.

"Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то на какие-то другие цели и все эти средства использовались эффективно", - сказал Путин.

Модернизация первичного звена здравоохранения началась 1 января 2021 года во всех регионах России. Она продлится около пяти лет. Программа в первую очередь направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.

Программа реализуется во исполнение перечня поручений президента РФ, который в августе 2019 года потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в 2020 году с посланием Федеральному собранию, Путин также указал на необходимость сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.