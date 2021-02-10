Индекс кредитного здоровья граждан РФ перестал расти в конце 2020 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Индекс кредитного здоровья российских граждан, отражающий долю "плохих" заемщиков, в IV квартале 2020 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, составив 97 пунктов. До этого показатель кредитного здоровья граждан РФ рос два квартала подряд, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICО.

При вычислении индекса учитывается доля "плохих" долгов (просроченных более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев).

"В целом, в 2020 году контроль со стороны банков стал более тщательным, что привело к снижению уровня одобрения, а граждане во многом перешли на сберегательную модель финансового поведения. Кроме того, весьма полезными и своевременными оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан в период пандемии коронавируса", - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

При этом, несмотря на стабильность индекса, доля заемщиков, испытывавших сложности с обслуживанием долга в IV квартале, выросла по сравнению с предыдущим кварталом до 12,67% (рост на 0,24 процентного пункта).

В IV квартале 2020 года в большинстве федеральных округов страны было зафиксировано "ухудшение" кредитного здоровья. В Северо-Западном федеральном округе (ФО) индекс за квартал снизился сразу на 2 пункта, в Центральном, Дальневосточном, Уральском и Южном ФО - на один пункт. На 1 января 2021 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО - 101 пункт. Следом за ним расположились Приволжский (99 пунктов) и Северо-Западный ФО (98 пунктов).