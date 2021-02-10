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ЦБ: каждая шестая финансовая интернет-пирамида привлекает средства в криптовалюты

Мошенники также активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, которые обещают доходность до 100% в месяц, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Каждый шестой интернет-проект и иностранная организация среди выявленных финансовых пирамид привлекали средства для инвестирования в криптовалюты, сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"16% от общего количества интернет-проектов и иностранных организаций как раз привлекают [инвестиции] в криптовалюту", - отметил он.

Также, по словам Ляха, мошенники активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, которые обещают доходность до 100% в месяц. На такие проекты приходится 32% выявленных финансовых пирамид.

Помимо этого, злоумышленниками часто предлагают инвестиции в псевдо-стартапы. Так, в России особенно активно используется тема сельского хозяйства. "Стартапы могут быть разными. В России, например, очень популярно якобы инвестирование в агропроекты", - добавил глава департамента ЦБ.

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