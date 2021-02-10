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Путин призвал защитить инвестиции граждан на бирже

Президент отметил, что перерегулировать эту сферу нельзя
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Инвестиции граждан на фондовым рынке необходимо защитить, перерегулировать эту сферу нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

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Он отметил, что в прошлом году много граждан направило свои сбережения на фондовый рынок, и к настоящему времени почти 10 млн человек инвестировали 10 трлн рублей в фондовые рынки.

"Я отдаю себе отчет, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями, - сказал президент. - Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан".

Путин подчеркнул, что "ни в коем случае не нужно второе издание обманутых дольщиков". В частности, он указал на то, что на рынке появляются "всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную".

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