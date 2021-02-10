Ростехнадзор выдал лицензию на первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал лицензию на создание первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который строится в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ростехнадзора.

В рамках проектного направления "Прорыв" с 2013 года идет разработка и сооружение опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) на базе реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанционными объектами замкнутого топливного цикла: модулем фабрикации-рефабрикации плотного уран-плутониевого нитридного топлива, модулем переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а также комплексом по обращению с радиоактивными отходами (РАО).

"Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО "СХК" (Сибирского химического комбината) на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем", - говорится в сообщении

Кроме того, в ходе проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта. В частности, это "Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем" и "Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем".

Также были утверждены и введены в действие 16 стандартов госкорпорации "Росатом", детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока БРЕСТ-ОД-300, добавили в пресс-службе.

БРЕСТ-ОД-300 (опытный демонстрационный) - разрабатываемый в России проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Строительство уникального ядерного энергоблока проходит в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива, который реализует на площадке Сибирского химического комбината госкорпорация "Росатом". Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.