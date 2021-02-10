Путин на совещании с кабмином вспомнил Александра III, сетовавшего на доклады министров

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с зарплатами бюджетников, напомнил членам правительства об изречении российского императора Александра III, жаловавшегося на порой непонятные доклады министров. На совещании в среду глава государства также потребовал объяснять людям методику расчета зарплат, чтобы она была ясна не одним только чиновникам.

Подводя итог совещания, президент напомнил исторический анекдот про Александра III и его правительство. "Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно - мне не понятно. А когда Кривошеин - был такой министр путей сообщения - тут уже не понятно ни мне, ни ему", - рассказал Путин.

Он вернулся к теме зарплат бюджетников, которую поднимал в начале совещания, и обратил внимание на недостаточно понятную методику расчета таких выплат. "Смотрите, средняя заработная плата у нас - [исчисляется] по региону, средний доход - по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% - [это] от среднего дохода от трудовой деятельности по региону", - указал на несоответствия глава государства.

По его мнению, эти нюансы необходимо объяснять россиянам, чтобы "это было понятно и прозрачно". "И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам, - подчеркнул Путин. - Здесь нет ничего сложного, я уверяю вас. Люди в этом разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает, говорят одно, а на самом деле на практике - другое".

Президент потребовал от чиновников "учесть это обстоятельство и в будущем ничего подобного не допускать". Он напомнил, что руководителям учреждений дали право определять списочный состав работников и уровень зарплат у разных категорий сотрудников. При этом методика начислений должна быть прозрачной и внутри учреждений, указал Путин, "тогда диалог с гражданами и доверие к власти будут несоизмеримо больше, чем сегодня". "Хотя надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке, но такие огрехи, о которых мы говорим сейчас, нужно, безусловно, зачистить", - заключил он.