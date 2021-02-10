Союз КМНС готовит обращение в Минюст по поводу ограничений на хозяйственную деятельность

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" намерено обратиться в Минюст РФ за разъяснением ограничений на осуществление общинами видов деятельности, не входящих в ранее утвержденный правительством РФ перечень хозяйственной деятельности КМНС. Об этом сообщила в среду руководитель исполкома общественной организации Антонина Горбунова.

"КМНСоюз" готовит обращение Минюст. Наша задача - получить универсальные для всех регионов разъяснения органов власти об отсутствии в законе ограничений на осуществление общинами иных видов деятельности, не входящих в перечень. И на следующем этапе - это выработка предложений по усовершенствованию утвержденного перечня видов традиционной хозяйственной деятельности", - сказала она на совещании по осуществлению общинами видов деятельности.

Утвержденный распоряжением правительства РФ перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов включает животноводство и переработку данной продукции, разведение зверей, промысловую охоту, земледелие, добычу и переработку общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд, рыболовство, художественные промыслы и некоторые другие.

Как отметили представители объединения, правоприменительная практика показывает, что органы юстиции при регистрации ограничивают общины данным перечнем в уставной деятельности. При этом в законе об общинах нет прямого указания на то, что они не могут осуществлять иные виды деятельности. Например, заниматься этнотуризмом или переработкой пойманной ими рыбы. По мнению председателя совета организации коренных народов Сергея Сизоненко, деятельность общин не должна быть ограничена утвержденным списком видов традиционной хозяйственной деятельности.

"Общины зачастую выступают как градообразующие предприятия, создают рабочие места, обеспечивают локальную продовольственную безопасность", - резюмировал он.

В начале февраля текущего года вступил в законную силу новый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) во взаимоотношениях с КМНС. Стандарт включает перечень принципов, которые рекомендованы к исполнению резидентами в отношении представителей КМНС. Например, содействие устойчивому развитию малочисленных народов, повышение качества их жизни и сохранение исконной среды обитания, участие представителей коренных народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим права и интересы при освоении природных ресурсов, сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации, минимизация отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента Арктической зоны.