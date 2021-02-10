Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за оборот немаркированной продукции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации, который предусматривает штрафы для юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ). В Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

Ввод в оборот других товаров, за исключением лекарств, которые должны маркироваться, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. с конфискацией предметов административного правонарушения. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тыс. и до 100-500 тыс. рублей соответственно. При этом законопроектом предусмотрена конфискация в том числе "производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара" или приостановка работы юридического лица на срок до 90 суток с конфискацией.

Законопроектом предусмотрены и санкции за не связанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров в виде штрафа для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, во всех случаях с конфискацией предметов правонарушения. Повторное нарушение повлечет повышенные штрафы вплоть до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Как отметил ранее Гаврилов в беседе с ТАСС, в существующей редакции кодекса отсутствуют указания на наличие ответственности за ввод в оборот товара, в результате которого нарушаются требования об обязательной маркировке. "Не регламентирован ввод таких товаров в оборот, их оборот и вывод из оборота. Понятие "вывод из оборота" является более широким, чем понятия "сбыт" или "продажа", поскольку включает в себя не только возмездное, но и безвозмездное отчуждение товаров. Предлагаемые изменения позволят унифицировать ответственность в сфере маркировки средствами идентификации независимо от вида товаров", - отметил парламентарий.

Нарушение норм о предоставлении сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, в том числе предоставление неполных, недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированного товара предлагается наказывать штрафами в размере от 1 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица.