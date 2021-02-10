Самолет Air Moldova задержали в Дублине из-за долгов

КИШИНЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет компании Air Moldova, осуществлявший пассажирский рейс между Молдавией и Ирландией (9U 831), задержан в среду в аэропорту Дублина из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба молдавской авиакомпании.

"Причиной переноса рейса Дублин - Кишинев стали долги по сомнительному договору, заключенному предыдущими руководителями авиакомпании. Ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19 привели к дефициту оборотных средств, который привел к приостановке выплат по накопившейся задолженности", - говорится в сообщении.

В Air Moldova заявили, что сумели "достигнуть договоренности о разрешении спорного вопроса". Все пассажиры были размещены в гостинице за счет авиакомпании и будут доставлены в Кишинев 13 февраля, заверил перевозчик.

Государственная авиакомпания Air Moldova была приватизирована в 2018 году, ее владельцем стала компания Civil Aviation Group, 49% акций которой принадлежит румынскому лоукостеру Blue Air, еще по 25,5% контролируют два молдавских гражданина. Стоимость сделки составила 1,2 млрд леев (около $70 млн), из которых только 50 млн леев подлежали перечислению в госбюджет, а оставшиеся средства планировалось направить на погашение долга.

В январе прошлого года власти Молдавии обвинили инвестора в невыполнении обязательств и пригрозили расторгнуть договор о приватизации. Позже молдавские правоохранители наложили арест на имущество Air Moldova в связи с расследованием о нарушениях в процессе продажи компании.