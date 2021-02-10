Booking обжалует требование ФАС отменить условия о паритете цен

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сервис Booking.com намерен обжаловать требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России исключить из договоров с гостиницами условия о широком и узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Согласно картотеке арбитражных дел, Booking.com 4 февраля 2021 года направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС - заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными.

Как завили ТАСС в пресс-службе Booking.com, компания не согласна с решением российского антимонопольного ведомства и поэтому направила апелляцию.

"Booking.com является платформой, с помощью которой наши партнеры могут эффективно информировать о своих предложениях широкий круг клиентов на глобальном уровне. Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте", - пояснили в пресс-службе сервиса.

В компании подчеркнули, что такая модель гарантирует клиентам прозрачный и последовательный подход к сравнению цен.

В пресс-службе ФАС в свою очередь сообщили, что на данный момент уведомление об иске в ведомство не поступало. "При его поступлении ведомство представит суду обоснование законности решения ФАС", - добавили в ФАС.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. То есть сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других аналогичных сайтах. Осенью 2020 года сервису было сделано второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.