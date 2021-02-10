ЦРПТ: тестирование системы маркировки лекарств перед отменой "упрощенки" прошло успешно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Система маркировки лекарств перед частичной отменой с 1 февраля 2021 года упрощенного режима прошла успешное тестирование базовой схемы работы, эксперимент показал отсутствие сложностей с движением маркированных препаратов от производителя к рознице. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки, который провел тестирование с участием 46 российских и зарубежных компаний.

Обязательная маркировка лекарств действует с 1 июля 2020 года для защиты рынка и потребителей от фальсификата. В ноябре маркировку временно сделали упрощенной (уведомительной), схема позволяла при внесении данных в систему не ждать от нее положительного либо отрицательного отклика дольше 15 минут и по истечении этого времени продолжать движение товара дальше по цепи поставок. "Правило 15 минут" ввело правительство РФ на срок до 1 февраля 2021 года для стабилизации ситуации со снабжением лекарственными препаратами.

"1 февраля завершилось действие "правила 15 минут". Перед этим оператор "Честного знака" (системы маркировки - прим. ТАСС) совместно с фармкомпаниями провели эксперимент: что будет, если не работать в системе по "упрощенке". Участвовали 46 компаний, в том числе 12 зарубежных, под эксперимент попали 1652 серии маркированных препаратов - почти 107 млн упаковок. За две недели эксперимента участники в целом не испытали сложностей, а препараты дошли до розницы, некоторые из них уже проданы на кассах", - сообщила пресс-служба.

Эксперимент также показал, что объем обращений в клиентскую службу не вырос, замедления скорости работы системы или самих участников не зафиксировано, добавили в ЦРПТ.

При этом отмечается, что многие производители лекарственных средств, а также больницы и аптеки во время действия уведомительного режима сами предпочитали им не пользоваться, а действовать по стандартным схемам, предполагающим полную прослеживаемость товаров в системе маркировки.