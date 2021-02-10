Facebook уменьшит объемы политического контента в ленте

По данным Facebook, политический контент сейчас составляет порядка 6% от общего числа публикаций. "Как отметил [глава компании] Марк Цукерберг в ходе недавнего финансового отчета, обратная связь, которая исходит от людей, показывает их нежелание, чтобы политический контент заполонил новостную ленту. В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей и протестируем несколько подходов", - говорится в сообщении.

Согласно планам компании, первым шагом станет сокращение на этой неделе политического контента для жителей Канады, Бразилии и Индонезии, подобные действия в отношении американских пользователей будут введены через несколько недель.

Отмечается, что ограничения не будут касаться информации, распространяемой государственными структурами, без изменений также останется количество публикаций по коронавирусу нового типа от местных и федеральных органов здравоохранения.

На следующий день после беспорядков в здании Конгресса США 6 января, устроенных сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа и приведших к гибели четырех человек, руководство Facebook заморозило до истечения президентских полномочий 20 января учетные записи Трампа в Facebook и Instagram, а 9 января аккаунт президента навсегда заблокировал Twitter, где у Трампа было порядка 89 млн подписчиков.