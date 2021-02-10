Субсидии на производство молока для малых фермеров на Кубани увеличат вдвое

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Субсидию для малых фермеров, которые производят молоко в Краснодарском крае, планируется увеличить в два раза, до 3 рублей за литр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона, со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"В два раза планируем увеличить субсидию - с 1,5 рубля на литр молока до 3 рублей. Это малая часть того, что надо сделать для развития и сохранения дойного стада", - сказал Кондратьев, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что с просьбой предусмотреть дополнительные средства на производство молока к губернатору обращались представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на выставке "Кубанская ярмарка" в прошлом году. Также отмечается, что сейчас на эти цели в краевом бюджете предполагается заложить около 120 млн рублей, в дальнейшем сумма может быть увеличена.

В 2020 году предприятия Краснодарского края произвели более 1,5 млн тонн молока. Это наилучший результат за последние десять лет.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".