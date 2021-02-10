СМИ: запасов угля на большинстве ТЭС Украины осталось на несколько дней

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украинские тепловые электростанции испытывают острую нехватку угля, на большинстве из них запасов осталось на несколько дней работы. Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные Минэнерго страны.

"На Приднепровской, Углегорской и Трипольской ТЭС запасов угля хватает на один день работы. При этом на Запорожской, Криворожской, Бурштынской, Кураховской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС запасов угля хватает на два дня работы", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что запасов угля на Славянской и Змиевской ТЭС хватает на четыре дня работы, на Трипольской - на семь, на Криворожской - на восемь, а на Луганской - на 18 дней.

"По состоянию на 10 февраля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ находится 459,5 тыс. тонн угля, что на 558,5 тыс. тонн, или почти в два раза меньше гарантированных запасов [минимально необходимого уровня]", - указали в агентстве.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Это стало возможным после того, как с 1 января 2021 года украинский регулятор в сфере энергетики утратил полномочия ограничивать такой импорт. Поставки были возобновлены на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за погодных условий.

Оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщил во вторник, что на складах тепловых электростанций страны объем угля на 43% меньше минимально необходимых объемов.