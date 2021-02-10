Более 1 млрд рублей выделят дополнительно на строительство моста-дублера через Оку

ТАСС, 10 февраля. Власти дополнительно направят 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство моста-дублера через Оку в районе Рязани в 2022 году. Об этом в среду сообщили на сайте правительства Рязанской области.

"Проект вошел в федеральный бюджет и получит финансирование в 2022 году в размере 1,1 млрд рублей. Это означает, что планы не останутся на бумаге, а будут реализованы, поскольку уже сегодня мы занимаемся финансированием не только текущего, но и следующего года", - передаются в сообщении слова депутата Госдумы Андрея Макарова.

Уточняется, что средства направят на проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

"Деньги выделены на 2022 год и это позволяет нам уверенно строить планы. Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, наш масштабный проект будет обеспечен финансированием", - сообщил в среду губернатор Рязанской области Николай Любимов в социальных сетях.

Работы по строительству моста-дублера через Оку в районе Рязани начались в 2021 году. Тогда же из федерального бюджета власти выделили 2,7 млрд рублей на строительство на 2021-2022 годы. Ориентировочный объем финансирования составляет 12 млрд рублей. Реализация проекта позволит снизить загруженность основного моста и распределить транспортный поток. Как ранее отмечал губернатор Рязанской области, строительство моста-дублера также скажется укреплении межрайонных связей по различным направления и даст новый импульс развитию близлежащих территорий.