Чубайс: налоговый кодекс и систему кредитного регулирования в РФ надо реформировать

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Налоговый кодекс РФ и систему кредитного регулирования в России необходимо реформировать для развития в стране экологически ответственного бизнеса, заявил в среду специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме по корпоративному управлению.

"Нам по-настоящему нужна реформа налогового кодекса, которая всерьез и дифференцированно относится к зеленым и не зеленым активам. С точки зрения Центрального банка самое главное - учет риск-факторов при оценке активов. Для меня в этом смысле ЦБ должен пересмотреть одну из тектонических основ в системе регулирования, которая называется технологической нейтральностью. Сегодня нельзя не понимать, что для не зеленых активов риски новые возникают очень серьезные. Мы же понимаем, что угольная индустрия прошла в мире свой пик, что она не может больше расти. Даже нефтяники понимают, что и они приближаются к пику. Это означает, что риски в не зеленых активах выше, чем в зеленых. Тогда это означает, что нормы резервирования ЦБ для разных видов активов должны интегрировать в себя эту оценку", - сказал он.