ФТС взыскала более 3 млрд рублей с российской "дочки" H&M

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. По итогам проверки дочерней компании H&M в бюджет РФ взыскано 3 млрд руб., возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Федеральная таможенная служба подтверждает, что в 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

По данным ФТС, в настоящее время ведутся следственные действия. "Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС России не комментирует", - говорится в сообщении.