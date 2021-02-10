"Транснефть" заявила о возможном банкротстве белорусской "дочки"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/ Увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 2021 года может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации дочернего предприятия "Транснефти" - "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Белоруссию в Венгрию и Латвию. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Возможный переход УП "Запад-Транснефтепродукт" из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям РФ (на текущий момент стоимость активов предприятия - 6,7 млрд руб.)", - сказал он.

С начала года Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, - с 18% до 50%, также был введен экологический налог. В феврале были повышены тарифы на транзит нефти через республику на 6,6%.

Демин отметил, при текущих объемах прокачки нефтепродуктов "Запад-Транснефтепродукт" с учетом налоговых изменений получит убыток, выйти в положительную зону компания сможет только при объеме прокачки 4,7 млн т нефтепродуктов. В 2020 году за пределы Белоруссии было прокачано до 4 млн т нефтепродуктов. Такой же объем прокачки ожидается и в ближайшие несколько лет, добавил он.

"Запад Транснефтепродукт" осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии, по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Белоруссии.