Белоусов: кредиторы в 2020 году не получили около 3 трлн рублей по процедурам банкротства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кредиторы по процедурам банкротства в 2020 году не получили около 3 трлн рублей. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Сложился целый вид теневого бизнеса, который эксплуатирует те пробелы в законодательстве о банкротстве, которые образовались за эти годы. Это квази-рейдеры, речь идет о триллионах рублей. Могу сказать, что только за последний, за 2020 год, кредиторы не получили около 3 трлн рублей, которые им причитались в рамках процедуры банкротств", - сказал Белоусов.

Ранее первый вице-премьер отмечал, что в России законодательство о банкротстве фактически не менялось с 2000-х годов. Для изменения ситуации правительство при участии бизнес-структур подготовило новый закон о банкротстве.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 9 февраля 2021 года заявлял, что законопроект о реформе банкротства юрлиц проходит финальные согласования в правительстве, в ближайшие недели Минэкономразвития представит его для обсуждения в Госдуме в рамках "нулевого чтения". Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие. Поправки в закон о банкротстве юрлиц Минэкономразвития подготовило весной прошлого года, они направлены на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.

Предложения по новому законопроекту о банкротстве

Как пояснил замминистра экономического развития Илья Торосов, министерство предлагает отказаться от трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов.

Кроме того, предлагается исключить контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Теперь контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего, он будет назначен через случайный выбор на основе балльной оценки. Также предлагается лишить контролирующих должника и заинтересованных лиц права голоса на собрании кредиторов.

Помимо этого будет создан регистр - информационная система для регистрации арбитражных управляющих, учета результатов эффективности, для их случайного выбора на основании балльной оценки.

В конце ноября 2020 года президент России Владимир Путин поручал правительству при доработке законопроекта о банкротстве рассмотреть предложение РСПП о создании института корпоративных арбитражных управляющих или управляющих компаний и изменения требований к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих.