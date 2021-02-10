Чайка заявил, что на Северном Кавказе необходимо улучшить инвестиционный климат

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный климат в республиках Северного Кавказа нужно улучшить, а также формировать промышленные кластеры в округе, считает полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

Чайка в среду принял участие в заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в СКФО. Оно состоялось в режиме видеоконференции под председательством президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

"Необходима активная и системная работа, направленная на улучшение инвестиционного климата и формирование перспективных промышленных кластеров. При принятии решений об их развитии важно тщательно просчитывать экономическую обоснованность и учитывать современные тенденции технологического прогресса, чтобы идти в ногу со временем или даже опережая его при помощи инноваций", - цитирует пресс-служба аппарата полпредства слова Чайки.

Он отметил, что в округе имеются проблемы, связанные с низкой инвестиционной привлекательностью и инновационной активностью, высокой степенью износа основных средств и не полной загрузкой мощностей, а также недостаточным уровнем квалификации персонала. При этом, по словам полпреда, регионы Северного Кавказа обладают рядом преимуществ, включающих удобное географическое расположение по отношению к крупным рынкам, наличие природных ресурсов, незагруженные мощности производственных площадок, относительно развитую транспортную сеть, значительные резервы трудовых ресурсов.

"Сегодня промышленность СКФО представлена в основном добывающей и обрабатывающей отраслями, обеспечивающими в определенной мере занятость населения и поступление налоговых доходов в бюджеты различных уровней. В субъектах округа функционируют предприятия пищевой, химической и металлургической промышленности, а также машиностроения и производства стройматериалов. Стоит отметить, что в СКФО, согласно данным Росстата, наблюдается ежегодный рост индекса промышленного производства. Так, если в 2017 году рост составил 2,7%, в 2018 и 2019 годах - 1%, то за 11 месяцев 2020 года он составил 5,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) даже несмотря на некоторое снижение в отдельных отраслях", - добавил Чайка.

По информации пресс-службы, по итогам заседания полпред предложил создать специализированную рабочую группу Координационного совета при полпреде в округе с включением в ее состав представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, представителей органов исполнительной власти наших субъектов и других заинтересованных сторон.