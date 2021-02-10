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Маас считает, что отказ от "Северного потока - 2" лишит Европу рычагов давления на Россию

Глава МИД ФРГ призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от реализации проекта
Глава МИД ФРГ Хайко Маас AP Photo/Nariman El-Mofty
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас
© AP Photo/Nariman El-Mofty

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от реализации проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил в среду в Бундестаге во время Актуального часа, посвященного отношениям с Москвой.

"Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток - 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы", - сказал министр.

"Я охотно могу вести эти дебаты, но мы можем поговорить и о других поставках энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас остановить строительство, а сами в это время увеличивают поставки тяжелой нефти из России", - заметил Маас, имея в виду США.

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