Костин: излишние ограничения на фондовом рынке могут повлечь уход инвесторов в биткойны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Излишние ограничения для инвесторов на фондовом рынке могут привести к их уходу в менее понятные продукты, в том числе в биткойны. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

"Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткойн, или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения", - приводит его слова пресс-служба банка.

Банкир напомнил, что после введенных ЦБ ограничений по приобретению сложных инвестпродуктов физическими лицами продажи приостановлены до апреля 2022 года. "Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков - ВТБ и "Сбера" - с полной защитой капитала, привязанные к золоту, которые абсолютно надежны с точки зрения интересов клиента. А ведь такие инструменты как раз надо расширять, а не ограничивать. Мы считаем, важно поддерживать оптимальный уровень регулирования и постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов", - сказал Костин.

В среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что инвестиции граждан на фондовом рынке необходимо защитить, однако перерегулировать эту сферу нельзя.