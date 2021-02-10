Новый закон о банкротстве может быть принят в весеннюю сессию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новый закон о банкротстве может быть принят Государственной думой в весеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. Во всяком случае таково решение, поручение президента Российской Федерации. Дальше будем воплощать его в жизнь", - сказал первый вице-премьер.

По словам Белоусова, законодательство о банкротстве сложилось в начале двухтысячных годов и с тех пор системно не менялось. "С тех пор было внесено очень много точечных изменений - более ста. Но системно оно не менялось. И, конечно, за 20 лет это законодательство безнадежно устарело", - отметил он.

Для изменения ситуации был предложен комплекс решений, зафиксированных в поручении президента РФ, который был сформирован по итогам совещания в ноябре 2019 года, отметил Белоусов.

"Это было судьбоносное совещание, и судьбоносный перечень. По сути дела - это техническое задание большого закона. И с тех пор закон этот долго разрабатывался. В его разработке участвовало большое количество организаций, заинтересованных организаций. В том числе объединение товаропроизводителей, банковского сообщества, и так далее. Всего, сейчас могу сказать, поправок в закон, - это порядка пятисот страниц. Конечно, очень много интересов он затрагивает", - подчеркнул первый вице-премьер.

Роль саморегулируемых организаций

Белоусов отметил, что законопроект о банкротстве существенно повышает роль саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих.

"Третья новелла - очень важная. Это существенное повышение роли организаций СРО, которые объединяют арбитражных управляющих. Эти организации сейчас фактически никакой ответственности за арбитражных управляющих не несут. Теперь они будут отвечать не только деньгами, но и по результатам деятельности самих этих арбитражных управляющих. Вводятся дополнительные требования, повышенные требования, к использованию компенсационных фондов этих саморегулируемых организаций", - сказал Белоусов.

По его словам, есть еще ряд новелл, связанных с ролью Федеральной налоговой службы в этом процессе, в уточнении баланса интересов должника и кредитора.

Ранее сообщалось, что к числу других новелл относится оптимизация процедур банкротства. Вместо пяти процедур новый закон предусматривает две, а также возможность заключения мирового соглашения. Еще одной новелой является новый механизм отбора арбитражных управляющих.