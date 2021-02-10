"Газпром" разместил шестилетние евробонды объемом €1 млрд

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Газпром" разместил выпуск шестилетних еврооблигаций объемом €1 млрд по ставке купона 1,50%. Об этом сообщили пресс-службы Газпромбанка и "ВТБ капитал", организовавших размещение бумаг. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin.

"Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО "Газпром" и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, - около 50 базисных пунктов", - пояснил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, добавив, что в этот раз евробонды были размещены на лучших условиях, чем в прошлом году (объемом €1 млрд по ставке купона 2,95% на срок пять лет).

"Газпром" объявил мандат на новый выпуск еврооблигаций в евро 9 февраля. Первоначальный ориентир по доходности в 1,75-1,875% был снижен до 1,625-1,75%. Достигнутый объем книги заявок в €2,2 млрд обеспечил снижение ценового ориентира до финального диапазона 1,50-1,55%, в итоге выпуск размещен по ставке доходности 1,50%, добавил Шулаков.

В рамках транзакции более 210 инвесторов оставили свои заявки. Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок. При этом инвесторы из Великобритании купили 39% бумаг, столько же пришлось на европейских инвесторов, 9% ушло инвесторам из России и СНГ, 8% - швейцарским инвесторам, 3% выпуска купили инвесторы из Азии, остальное пришлось на инвесторов из других регионов, также рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ капитал" Андрей Соловьев. Управляющие активами купили 71% выпуска, банки и частные банки - 19% бумаг, страховые компании - 4%, на пенсионные и страховые фонды также пришлось 4% выпуска, оставшиеся 2% выкупили хедж фонды, добавил он.

Общий объем размещений "Газпрома" на международном рынке в 2021 году составил $3,2 млрд (в эквиваленте) - с учетом выпуска еврооблигаций 20 января объемом $2 млрд по ставке 2,95% на восемь лет.