Fitch оценило влияние решения суда по компенсации "Норникеля" на рейтинг компании

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Решение суда о взыскании с "Норильского никеля" 146,2 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске не влияет на рейтинг компании, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

В данный момент долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Норникеля" находится на уровне "BBB-".

"Мы ожидаем, что решение о возмещении ущерба будет управляемым для инвестиционного профиля компании. Если "Норникель" полностью выплатит компенсацию в размере 1,9 млрд долларов в 2021 году, то мы прогнозируем, что валовое кредитное плечо от средств от операционной деятельности (FFO) останется на уровне 1,9х к концу текущего года <...> при условии, что показатель EBITDA составит более 7 млрд долларов", - говорится в сообщении агентства.

Аналитики добавили, что отношение основного капитала к заемным средствам компании будет расти, поскольку цены на металлы платиновой группы и объем производства "Норникеля" будут умеренными по сравнению с максимумами прошлого года.