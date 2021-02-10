В ФРС считают, что восстановление рынка труда в США займет несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Возвращение рынка труда в США на уровень, достигнутый в начале января 2020 года, займет несколько лет, хотя падение по ряду показателей оказалось не таким сильным, как ожидалось в начале пандемии. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"С самого начала пандемии у нас вызывали беспокойство ее долгосрочные последствия для рынка труда, - сказал он. - Длительное отсутствие работы может причинить серьезный ущерб жизни человека, одновременно разрушая экономический потенциал страны. Как показывает прошлый опыт, восстановление может занять годы".

Как отметил Пауэлл, сокращение уровня безработицы до 6,3% в январе 2021 года по сравнению с 14,8% в апреле 2020 года, когда количество людей, потерявших работу, достигло максимума за весь период пандемии, превзошло ожидания ФРС. При этом он отметил, что данный показатель все еще остается слишком высоким по сравнению с цифрой 3,5% до пандемии. Целью долгосрочной монетарной политики фонда, отметил Пауэлл, будет возвращение к данному уровню.

В то же время, указал он, судить о состоянии рынка труда лишь по этим цифрам нельзя. Среди оставшихся без работы велика доля людей, которые покинули рынок труда на долгое время или навсегда. Особенно пандемия ударила по занятости меньшинств. Сокращение низкооплачиваемых рабочих мест в сравнительном отношении оказалось в три раза сильнее, чем высокооплачиваемых.

Инфляция

ФРС намерена продолжать политику по сохранению показателя инфляции на уровне 2% в длительной перспективе, несмотря на коррективы, внесенные в экономическую сферу пандемией коронавируса и мерами по преодолению ее последствий, заявил Пауэлл.

"Наша пересмотренная программа сохраняет положение предшествовавшего ей документа, что в длительной перспективе инфляция на уровне 2% наиболее отвечает задачам поддержания максимальной занятости и стабильности цен", - сказал он.

Пауэлл отметил, что ФРС в данное время не считает рост рынка труда фактором, который смог бы разогнать инфляцию. "Если же это (рост инфляции - прим. ТАСС) произойдет вопреки нашим ожиданиям, у ФРС есть инструменты для борьбы с ней", - добавил он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен допустила повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных им мер стимулирования экономики. Предлагаемый президентом США Джо Байденом пакет мер предусматривает выделение средств как непосредственно на борьбу с пандемией, так и на помощь населению. Итоговый объем экономических мер, по информации Белого дома, должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн.