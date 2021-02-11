Приставы предотвратили нецелевое использование свыше 125,6 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата помогла Федеральной службе судебных приставов (ФССП) предотвратить нецелевое использование свыше 125,66 млн рублей при реализации федерального проекта (ФП) "Цифровое государственное управление", в рамках которого ФССП создает суперсервис "Цифровое исполнительное производство". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

"В целях увеличения общей пропускной способности каналов связи на своих объектах ФССП России в октябре 2020 года заключила госконтракт с ПАО "Ростелеком" на сумму 125,665 млн рублей. При этом мероприятия по обеспечению функционирования ведомственной сети передачи данных не предусмотрены функционалом суперсервиса, а в паспорте федерального проекта не прописан результат, связанный с расширением каналов связи. Таким образом, правовые основания для принятия указанных расходных обязательств отсутствовали, что влекло риски нецелевого использования средств федерального бюджета в случае оплаты госконтракта", - пояснила аудитор Татьяна Блинова, слова которой привели в пресс-службе.

Для предотвращения рисков нецелевых расходов ФСПП совместно с Минцифры России по рекомендации Счетной палаты приняли превентивные меры и внесли в паспорт федерального проекта необходимые изменения.

В Счетной палате также сообщили, что анализ выполнения контрольных точек федерального проекта выявил существенные отставания от графика - от полугода до 13 месяцев, что создает риски недостижения результатов в установленный срок. Одна из причин нарушения сроков исполнения контрольных точек - позднее финансирование федерального проекта. "В 2019 году лимиты бюджетных обязательств в размере свыше 317 млн рублей были доведены ФССП только в ноябре. Это было связано с длительными согласительными процедурами по включению ФССП в состав участников федерального проекта. Как следствие, предусмотренные на 2019 год средства федерального бюджета использованы не были, а реализация мероприятий федерального проекта в 2019 году фактически не осуществлялась", - сообщила Блинова.

В 2020 году в федеральном бюджете на реализацию ФП "Цифровое государственное управление" было предусмотрено 508,9 млн рублей (с учетом неиспользованных в 2019 году средств). По состоянию на 2 ноября 2020 года ФССП израсходовала только 3%, или немногим более 15 млн рублей.

Еще одним сдерживающим фактором реализации федерального проекта стало отсутствие достаточной нормативной базы.