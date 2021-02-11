Применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли обсудят в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обсуждение вопросов использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли стартует 11 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". Лидеры отраслей, ученые и чиновники познакомятся с актуальными задачами нефтегазовой отрасли, а также определят возможные модели межотраслевого взаимодействия на совещании под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Выездное межотраслевое мероприятие будет проходить 11-12 февраля.



Технологические вызовы



Первый день мероприятия будет посвящен технологическим вызовам и возможностям для эффективного построения модели взаимодействия ОПК и ТЭК. На площадках производственных корпусов и сборочно-испытательного центра завода планируется ознакомить участников мероприятия с перспективными технологическими решениями ОПК в интересах ТЭК.

В рамках технологической сессии в этот день будут обсуждаться актуальные технологические вызовы и действующие модели взаимодействия с нефтегазовыми компаниями. Предприятия ТЭК сами расскажут о приоритетных направлениях работы, презентуют подходы к работе с индустриальными партнерами. Будут подняты вопросы эффективности таких инструментов взаимодействия, как партнерство, распределенной модели решения технологических вызовов, роли интеграторов в обеспечении модели взаимодействия ОПК и ТЭК.

Особое внимание в первый день планируется уделить совместной работе представителей отраслей в рамках коммуникационной дизайн-сессии, посвященной проектированию эффективной модели взаимодействия ОПК и ТЭК. Совместные команды в формате нетворкинга проработают и презентуют различные прототипы эффективного процесса взаимодействия разработчиков и потребителей при разработке технологий.



Возможности сотрудничества



Главным событием второго дня мероприятия станет панельная сессия "ТЭК-ОПК: вызовы и возможности". В рамках сессии пройдет межведомственное совещание под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова, в котором примут участие руководители предприятий ТЭК и ОПК, представители федеральных органов исполнительной власти. В ходе совещания планируется обсудить возможные модели эффективного взаимодействия российских ТЭК и ОПК.

Ожидается, что в работе мероприятия примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов, заместитель гендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев, глава "Сибура" Дмитрий Конов, председатель правления АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров и многие другие.



"ОПК-ТЭК 2021"



В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области.

Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

С подробной программой форума и его ходом можно ознакомиться на страницах соцсетей организаторов и на сайте https://oilgasforum.ru/. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.