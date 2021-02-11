Ключевые индексы на биржах в США менялись разнонаправленно к закрытию торгов

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду закрылись разнонаправленным изменением ключевых индексов.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 61,97 пункта (0,2%), до рекордного уровня 31 437,8. Индекс S&P 500 понизился на 1,35 пункта (минус 0,03%), до отметки 3 909,88. Индекс электронной биржи Nasdaq уменьшился на 35,17 пункта (минус 0,25%), до 13 972,53. Таким образом, фактически завершилась тенденция к росту, наблюдавшаяся на американских рынках с прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 0,02%, до $58,39 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,37%, до $1 844,25 за тройскую унцию.

По словам специалиста по инвестициям компании Instinet Франка Каппеллери, инвесторы не стремятся скупать акции крупных компаний несмотря на то, что их стоимость достигает рекордных значений. "Сейчас должна наступить определенная пауза", - приводит его слова газета The Wall Street Journal. В течение последних нескольких дней положительные тенденции на торговых площадках подогревались ожиданиями нового пакета поддержки экономики США, данными квартальной отчетности ведущих компаний, которые оказались лучше, чем ожидалось, а также планами по развертыванию масштабной кампании по вакцинации от коронавируса в стране.