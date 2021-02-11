"Известия": лоукостер "Победа" перестанет выполнять рейсы в Бурятию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" прекратит выполнять рейсы из Москвы в Улан-Удэ, поскольку они перестанут быть целесообразными после введения субсидирования льготных авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом в четверг со ссылкой на источники в лоукостере, а также в другом крупном авиаперевозчике пишет газета "Известия".

Ранее кабмин расширил программу льготных авиаперевозок на всех жителей ДФО. В число субсидируемых направлений вошли полеты из Москвы в столицу Республики Бурятия. Отказ "Победы" от рейсов в Улан-Удэ связан с тем, что получателем субсидии по правилам программы может стать только один авиаперевозчик. Для второй авиакомпании, выполняющей полеты по этому направлению, они потеряют целесообразность, утверждает источник издания в лоукостере. При этом заявку на получение указанных субсидий "Победа" не подавала, сообщили изданию в Минтрансе РФ.

С начала старта продаж билетов на рейсы в Улан-Удэ и обратно в июле 2017 года лоукостер "Победа" несколько раз заявлял о возможном прекращении рейсов и приостанавливал продажи. Весной и летом 2020 года перевозчик на протяжении почти трех месяцев не выполнял полеты по направлению. Маршрут в Улан-Удэ для "Победы" самый продолжительный по времени в существующей полетной программе.