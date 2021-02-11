Чернышенко заявил, что около 20 госуслуг переведут на новую версию портала до конца марта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство до конца марта 2021 года переведет на новую версию портала госуслуг 20 востребованных сервисов. До конца года их число составит не менее 100, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"До конца марта на новую платформу (новый портал госуслуг - прим. ТАСС) будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", - сказал он.

По его словам, голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта, появится на новом портале госуслуг в апреле, а уже к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.

"В начале апреля появится новая система поиска и чат-бот с использованием технологий искусственного интеллекта - по сути, голосовой помощник. К лету полностью изменятся личный кабинет и каталог услуг, а также основная страница портала", - сказал он.

В конце прошлого года Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.