В Ozon выяснили, сколько россияне готовы потратить на празднование 14 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 60% опрошенных россиян готовы потратить на празднование 14 февраля до 5 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Ozon.

"Абсолютное большинство опрошенных Ozon интернет-пользователей так или иначе отмечают День святого Валентина, об этом сообщили 73% респондентов. При этом порядка 40% из них - это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство респондентов собираются дарить символические подарки - бижутерию и украшения, конфеты и сладости, парфюмерию и прочее. Порядка 40% респондентов собираются покупать подарки онлайн. 39% готовы потратить на подарок 1-3 тыс. рублей, 23% - 3-5 тыс. рублей. Менее 1 тыс. рублей собираются потратить 22% опрошенных", - говорится в опросе Ozon.

Ждут подарков и знаков внимания на 14 февраля 68% респондентов. При этом опрошенные россияне предпочитают скорее эмоциональные подарки. "Многие пользователи лучшими подарками назвали признание в любви, предложение выйти замуж или согласие на такое предложение. Часто к запоминающимся подаркам относят путешествия, мастер-классы, полеты на воздушном шаре и даже "день тишины", - отмечает Ozon.

Среди тех, кто не планирует праздновать 14 февраля, почти 60% респондентов не считают этот праздник традиционным русским праздником и отмечают, что он "чужд" традициям. Вторым по популярности ответом стал вариант, что в этом году праздник отмечать не с кем.

Абсолютное большинство (93%) опрошенных подтвердили, что они были довольны подарками, которые получили в предыдущие годы. Опрошенные чаще всего мечтают либо о парфюмерии и косметике, либо о гаджетах и бытовой технике - почти каждый пятый опрошенный назвал эти товары в качестве желаемых подарков на День святого Валентина. Лишь 6% опрошенных признались, что хотят получить ювелирное украшение.

Неудачными подарками опрошенные сочли открытки-"валентинки", цветы, безделушки, мягкие игрушки - их назвали 18% респондентов. Носки назвали 18%, конфеты и прочие сладости - 10%, одежду и тапочки - 5%, гели для душа и дезодоранты - 4%.

"Сбермаркет" и ResearchMe тоже провели опрос 1 700 россиян ко Дню всех влюбленных и также выяснили, что 21% опрошенных (из них 50% состоят в отношениях) будут не рады получить атрибутику 14 февраля. Порядка 42% мужчин и 40% женщин, опрошенных "Сбермаркетом", посчитали худшими подарками нижнее белье. Носки и съедобные подарки - худшие подарки по мнению 23% мужчин и 15% женщин. Кроме того, женщины отмечали, что не хотели бы получить в качестве подарка посуду, особенно кастрюлю или сковороду.

Как подсчитал "Сбермаркет" к 14 февраля средняя стоимость букета цветов составит 2 865 рублей.

Данные продаж

С 2 по 9 февраля продажи парфюмерии на Ozon выросли на 33% в годовом исчислении, а косметических средств - на 40%. Продажи смартфонов в этот период увеличились почти впятеро относительно аналогичного периода в прошлом году. Одной из быстрорастущих категорий на Ozon в начале февраля являются ювелирные украшения - продажи в штуках выросли втрое год к году. Чаще всего пользователи выбирают в качестве подарков своим половинам серьги.

Традиционными же подарками ко Дню святого Валентина являются открытки в тематике праздника и мягкие игрушки - спрос на них в начале февраля увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. "Предсказуемо растет и спрос на товары для взрослых - в начале февраля продажи на Ozon выросли на 87% к аналогичному периоду в прошлом году", - отметила площадка.

В репрезентативную выборку Ozon попали порядка тысячи человек в возрасте от 18 до 45 лет, живущих в городах-миллионниках.