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Ростом котировок завершились предпраздничные торги в Гонконге

Индекс Hang Seng достиг отметки 30 173, это самое высокое значение биржевого индикатора за последние 2,5 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились в четверг ростом основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 134 пункта (0,45%) и достиг отметки 30 173, свидетельствуют данные площадки.

Это самое высокое значение биржевого индикатора за последние 2,5 года. Отмечен рост стоимости активов, связанных с финансами, высокими технологиями и игорным бизнесом в Макао.

На 4% подорожали акции производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - до 25,7 гонконгского доллара ($3,3) за бумагу.

Инвесторы приветствовали состоявшийся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином и ожидают подвижек в отношениях между двумя странами.

Нынешние торги прошли в сокращенном режиме в связи с предпраздничным днем перед наступлением Нового года по лунному календарю. Операции на бирже возобновятся 16 февраля.

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