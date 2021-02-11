В АКОРТ прокомментировали информацию о проблемах с поставками бананов из Эквадора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Развитая система работы торговых сетей с поставщиками, возможность диверсификации каналов поставок и запасы позволяют торговым сетям обеспечивать бесперебойную доставку до потребителя любых товаров. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных сетей, в ответ на вопрос, испытывают ли сети проблемы с поставками бананов.

"Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков, что гарантирует бесперебойность поставок и возможность переключаться на поставки из различных регионов. Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - сказали в АКОРТ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника сообщила, что снижение урожая в Эквадоре, задержки с поставками и рост оптовых цен привели к трудностям торговых сетей с поставками бананов.

ТАСС запросил комментарии "Магнита", "Ленты", Metro, X5 Retail Group и "Ашана".