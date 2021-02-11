В Минпромторге считают, что российская спецтехника не подорожает из-за роста утильсбора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ получил письмо ассоциации "Руслом.ком" с просьбой не повышать утилизационный сбор на спецтехнику, однако считает, что рост сбора не приведет к подорожанию российской техники, сообщила пресс-служба министерства.

"Предлагаемые изменения [...] не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий насчитывается порядка 200), а загрузка отечественных предприятий составляет в настоящее время порядка 50%", - говорится в ответе министерства (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

В министерстве отметили, что утильсбор на специализированную технику (в том числе строительно-дорожную) не индексировался с 2016 года. Рост утильсбора предполагается только для техники, производство которой полностью освоено российскими производителями, у которых есть производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее газета "Известия" сообщила, что участники рынка ожидают роста цен на жилье на 7%, в том числе из-за резкого подорожания стройматериалов, которое ассоциация "Руслом.ком" связывает с повышением утильсбора на спецтехнику по переработке металла.