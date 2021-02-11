В ВТБ сообщили, что иностранцы стали больше тратить в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Иностранные граждане в январе 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на статистику эквайринговой сети банка.

"Держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям", - отмечается в сообщении.

При этом по итогам 2020 года объем транзакций иностранцев в России уменьшился на 18%, составив 23,2 млрд рублей. В ВТБ уточнили, что спад активности владельцев иностранных карт начался в апреле, тогда их расходы сократились в два раза. В мае - августе 2020 года траты были также вдвое ниже, чем годом ранее. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше, и в декабре объем трат - почти 3 млрд рублей - уже превысил результат предыдущего года на 2,5%.

Банк отмечает, что владельцы карт китайских банков восстанавливают покупательскую активность значительно медленнее, чем держатели других иностранных карт. Так, в 2020 году объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 243 млн рублей.

"Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных, - сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, чьи слова привела пресс-служба. - По нашим прогнозам, этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм: пандемия стала стимулом для перехода на безналичные платежи во многих странах мира. Поэтому на горизонте ближайших лет мы увидим превышение объемов транзакций по картам иностранных банков над объемом средств, снимаемых в банкоматах, как это произошло в целом по России в 2020 году".