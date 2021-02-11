Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,85 руб.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,13%, до 73,85 руб., евро на 0,09%, до 89,52 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск курс доллара находился на уровне 73,73 руб. (-0,29%), евро снижался до 89,42 руб. (-0,2%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,55% - до $61,13 за баррель, а нефть сорта WTI - на 0,56%, до $58,24 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,17% и достигал 3405,33 пункта, индекс РТС - на 0,17%, до 1450,83 пункта.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3404,88 пункта (+0,15%), индекс РТС - на уровне 1454,54 пункта (+0,4%).