Ретейлеры заявили, что не испытывают проблем с поставками бананов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ретейлеры не испытывают трудностей с поставками бананов и не видят роста закупочных цен. Об этом ТАСС сообщили представители крупнейших торговых сетей России - "Магнита", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") и "Ашана".

"Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей. Роста закупочных цен на бананы не наблюдаем, так как за счет развития инструментов собственного импорта, мы сделали все, чтобы не допустить роста цен", - сообщил представитель X5 Retail Group.

В "Магните" также отметили, что не испытывают проблем с поставками бананов. "Почти весь плановый объем продаж компании на 2021 год обеспечен гарантированными поставками", - отметил ретейлер.

В "Ашане" ТАСС также сообщили, что не испытывают проблем с закупками и поставками бананов. "Цены находятся на прежнем уровне", - сообщил ретейлер.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника сообщила, что снижение урожая в Эквадоре, задержки с поставками и рост оптовых цен привели к трудностям торговых сетей с поставками бананов.