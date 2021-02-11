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ФАС возбудила новое дело против Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь

По данным ведомства, оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов на связь для более 12 млн абонентов с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По данным ФАС, оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат.

"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. Ведомство возбудило дело в отношении ООО "Т2 Мобайл" о нарушении антимонопольного законодательства", - отметили в ФАС.

Предыдущее повышение Tele2 тарифов с 12 мая 2020 года ФАС также признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке.

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