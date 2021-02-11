Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 10 февраля на сумму 2,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 9 февраля, составлял также 2,4 млрд рублей.

Минфин России с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 113,9 млрд рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты по реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.