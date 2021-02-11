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Мишустин поручил распределить субсидии в АПК для регионов с учетом их специфики

Срок исполнения поручения - 8 апреля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать механизм распределения субсидий в АПК для регионов России с учетом приоритетных для этих территорий отраслей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Минфин и Минсельхоз должны проработать механизм распределения субсидий регионам из федерального бюджета с учетом приоритетных для этих территорий подотраслей растениеводства и животноводства", - говорится в пресс-релизе кабмина.

Срок исполнения поручения - 8 апреля.

Также в сообщении говорится, что еще одна задача касается помощи малому и среднему бизнесу, занятому переработкой сельхозпродукции. Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития обязаны до 1 марта разместить на своих сайтах информацию о действующих мерах поддержки таких предприятий, в том числе для приобретения нового оборудования.

Теги
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