Мишустин поручил распределить субсидии в АПК для регионов с учетом их специфики

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать механизм распределения субсидий в АПК для регионов России с учетом приоритетных для этих территорий отраслей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Минфин и Минсельхоз должны проработать механизм распределения субсидий регионам из федерального бюджета с учетом приоритетных для этих территорий подотраслей растениеводства и животноводства", - говорится в пресс-релизе кабмина.

Срок исполнения поручения - 8 апреля.

Также в сообщении говорится, что еще одна задача касается помощи малому и среднему бизнесу, занятому переработкой сельхозпродукции. Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития обязаны до 1 марта разместить на своих сайтах информацию о действующих мерах поддержки таких предприятий, в том числе для приобретения нового оборудования.