Власти Москвы заявили, что ежегодно закрываются и открываются около 10-15% ресторанов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 15% ресторанов закрываются в Москве каждый год. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Несмотря на то, что в Москве порядка 13 тыс. ресторанов, <...> у нас всегда была некая ротация, в среднем, 10-15% в год ресторанов закрывалось, появлялись новые", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Он уточнил, что в 2020 году в столице было выделено порядка 90 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. "Если говорить о мерах поддержки, то, действительно, сделали, на мой взгляд, максимально возможные предложения для бизнеса. То есть воспользовались на сегодняшний день, я знаю, что уже более 30 млрд [рублей] средств предприниматели получили, в том числе и малый бизнес", - сообщил Немерюк.

Ранее руководитель департамента финансов Елена Зяббарова сообщила ТАСС, что более 50 тыс. организаций воспользовались поддержкой бизнеса во время пандемии.