Доход индустрии видеоигр в Китае в 2020 году вырос на 20,71%

ШАНХАЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Доход индустрии видеоигр в Китае в 2020 году составил 278,7 млрд юаней (около $43,2 млрд), что на 20,71% превысило показатель 2019 года. Такие данные Китайского центра интернет-информации (CINIC) публикует в четверг шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Выручка сегмента игр на мобильных устройствах за прошлый год увеличилась в годовом выражении на 32,61%, до 209,7 млрд юаней (около $32,6 млрд). Данный показатель составил 75,24% от общего дохода всей индустрии видеоигр в стране.

В то же время доля консольных игр в структуре общей выручки в прошлом году в Китае составила всего 2%. На мировом рынке, как пишет издание, этот показатель находится на уровне около 28%. Однако в CINIC полагают, что у китайского рынка есть потенциал для развития на данном направлении.

К концу 2020 года число геймеров в Китае достигло 518 млн, что составляет свыше половины от общего числа интернет-пользователей в стране.