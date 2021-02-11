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ЦБ может обязать банки поднять лимиты на переводы в Системе быстрых платежей

Регулятор считает, что необходимо повысить минимальные лимиты до 150 тыс. рублей в сутки
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ЦБ может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) до 150 тыс. рублей в сутки, говорится в проекте указания ЦБ.

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Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй). Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.

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