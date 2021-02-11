На площадке "Алабушево" в Зеленограде в 2020 году появилось 13 новых арендаторов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Офисные помещения в административно-деловом центре площадки "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде в 2020 году арендовали 13 предприятий, они разместились на площади 3,4 тыс. кв. м и создали порядка 300 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Зеленоградская площадка особой экономической зоны активно развивается: больше года назад предприниматели могли разместиться здесь только через строительство собственного завода. В настоящее время "Алабушево" предлагает и другие варианты: аренду как производственных, так и офисных площадей. По итогам 2020 года 13 предприятий арендовали 3,4 тыс. кв. м офисных помещений, при этом четыре из них имеют статус резидента и в ближайшие годы построят собственные заводы в "Алабушево". Всего в арендованных помещениях сейчас работают около 300 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В числе новых арендаторов особой экономической зоны производители автомобильной электроники, систем обеззараживания воздуха и воды, холодильного оборудования, медицинских изделий и интегральных схем. Также свой выбор на площадках в Зеленограде остановили инжиниринговые компании, веб-студия, разработчик систем пожарной безопасности.

Глава департамента уточнил, что выбор многих компаний обусловлен доступом к инфраструктуре площадки, системам связи и безопасности. Помещения находятся в девятиэтажном офисном здании административно-делового центра "Алабушево", имеют свободную планировку и дают возможность арендаторам адаптировать площади под собственные нужды, также рядом расположена крытая парковка на 900 машино-мест и наземная на 180 машино-мест.

"Несмотря на общее снижение спроса на офисную недвижимость, в прошлом году площадка "Алабушево" оказалась востребованной - ее уже выбрали почти 30 московских предприятий, среди них производители лекарств, измерительного и досмотрового оборудования, электроники, энергоэффективных технологий, а также два крупнейших дата-центра. Сейчас к аренде доступны еще два офисных помещения в административно-деловом центре площадью 844,2 и 355,7 кв. м. Стартовая цена начинается от 7,5 тыс. рублей за один квадратный метр. В стоимость аренды входит эксплуатация и коммунальные услуги. Для Зеленограда такая цена является средней и конкурентной", - добавил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.